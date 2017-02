premium

OPROEP Mijdt u gevoelige onderwerpen in de klas?

25 min geleden

Eén op de negen docenten in het voorgezet onderwijs mijdt in de klas gevoelige onderwerpen zoals homoseksualiteit of de politieke situatie in landen als Turkije en Rusland, blijkt uit DUO Onderwijsonderzoek. De Telegraaf zoekt leerkrachten die hier ervaring mee hebben.