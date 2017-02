premium

Christenen willen Rotterdamse moskee bewaken

34 min geleden

Rotterdam - Christenen willen vrijdag een beschermende kring vormen rond de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid. Dat naar aanleiding van de aanslag op een moskee in Canada. 'Hand in Hand 010' begint om 12.00 uur op het Vredesplein. Het is een initiatief van onder meer ChristenUnie-SGP, meldt RTV Rijnmond.