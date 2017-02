Politie betaalde Microsoft 3 miljoen euro te veel door blunder

In 2008 vulde een medewerker van het verzorgingsgebied Midden, een regionale politieorganisatie waar ook het Korps Landelijke Politiediensten onder viel, in een overzicht bedoeld voor de facturering in dat 13.656 medewerkers de software Microsoft Office Pro Work At Home gebruikten. Deze thuiswerkversie van Office was niet daadwerkelijk in gebruik, maar verscheen wel op de factuur naast de bestaande licenties voor de kantoorversie van Office.

Fout te laat opgemerkt

Door dit misverstand viel de factuur voor de politie veel hoger uit dan normaal. De fout werd pas opgemerkt toen het al te laat was en de 2.961.029,11 euro via een wederverkoper was overgemaakt aan Microsoft.

De politie probeert het geld in een rechtszaak tegen Microsoft terug te krijgen. Donderdag vindt een zitting in de zaak plaats bij de rechtbank in Den Haag.