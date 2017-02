Spookrijder op A16 op de vlucht voor politie

De politie wilde de man bij Dordrecht aanhouden omdat hij mogelijk betrokken was bij drugshandel. Om aan de controle te ontsnappen, veranderde de automobilist in een spookrijder. Dit zorgde op de rijbaan tussen Breda en Rotterdam voor levensgevaarlijke taferelen en angstige momenten voor de andere weggebruikers.

De politie zette vervolgens over de vluchtstrook de achtervolging in, maar moest die bij Lage Zwaluwe staken omdat de spookrijder te snel reed en het niet langer verantwoord was. Op het stuk waar de politie over de vluchtstrook reed is de weg breed genoeg, aldus een woordvoerster.