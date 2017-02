Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Aanmelden stemmen in buitenland loopt storm

50 min geleden

DEN HAAG - Ruim 60.000 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich tot nu toe aangemeld om met de Tweede Kamerverkiezingen een stem uit te kunnen brengen. Dat is beduidend meer dan bij de verkiezingen van 2012. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor de registratie.