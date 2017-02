PVV loopt weer flink uit op VVD in peilingen

Volgens Kantar heeft het moment van de peiling zeker een rol gespeeld. Ten tijde van en direct na het aftreden van VVD-minister Van der Steur is er forse afname te zien in electorale steun voor de VVD en een toename in steun voor de PVV.

Grote groep middelpartijen

Achter de twee leidende partijen volgt een grote groep van middelgrote partijen die elkaar nauwelijks ontlopen: CDA (16), D66 (15), GroenLinks (15) en SP (14). Daar weer achter volgen de PvdA (10) en 50PLUS (10).

ZIE OOK: PVV en VVD blijven grootste in peiling

Van de partijen die nu nog niet de Kamer zitten zou alleen Denk op een zetel kunnen rekenen. Forum voor Democratie, VNL en de Piratenpartij komen allemaal nét te kort voor een zetel, peilde Kantar Public. Nieuwe Wegen van Jacques Monasch en GeenPeil worden alleen een enkele keer als tweede keuze genoemd.