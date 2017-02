Protest tegen taxironselaars Schiphol

Tweets by maschadejong

De soms agressieve taxironselpraktijken voor Schiphol Plaza zijn al jaren een bron van grote ergernis. Met name vanuit de toeristische sector klinkt frustratie dat bezoekers aan ons land op Schiphol vaak door tientallen ronselaars worden belaagd in een poging hun diensten aan te bieden tegen een lagere ritprijs. Schiphol poogt met omroepberichten, grondstickers, beveiligers en gastvrouwen toeristen te dirigeren naar de rij met taxi’s die een betaalde vergunning bij de luchthaven hebben afgenomen. Het zorgt vaak voor verwarrende situaties bij toeristen, die zich door een onduidelijke haag van zowel beveiligers met gele hesjes en taxironselaars, gekleed in hesjes met ’official taxi’, moeten worstelen.