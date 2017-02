Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vleermuizenpoep kan cocaïne niet verhullen

1 uur geleden

ROTTERDAM - De douane heeft in de Rotterdamse haven een partij cocaïne gevonden in een container vol vleermuizenpoep. De circa 50 kilo coke zat in twee sporttassen die tussen de zogenoemde bat guano waren verstopt, liet justitie woensdag weten.