Wiebes ontspringt de dans

De VVD-bewindsman heeft een zwaar jaar achter de rug. De nieuwe wetgeving voor zzp’ers bleek een debacle, de vertrekregeling voor belastingambtenaren liep volledig uit de hand en als klap op de vuurpijl verscheen afgelopen week een ontluisterend onderzoeksrapport waarin wordt geconcludeerd dat zelfs het innen van belastingen in het geding dreigt te raken.

Over die laatste twee zaken roept de Tweede Kamer de bewindsman vandaag op het matje, het zoveelste debat over de vraag of hij wel vat heeft op de dienst waar hij de scepter zwaait. „Bestuurlijk is het allemaal niet sterk”, zegt PvdA-Kamerlid Groot. „Zo’n vertrekregeling, daar hoor je bovenop te zitten.”

CDA-Kamerlid Omtzigt heeft nog steeds het idee dat hij het naadje van de kous niet weet. Zo noemt hij het ’uitermate zorgwekkend’ dat zelfs de onderzoekscommissie er de vinger niet achter heeft kunnen krijgen hoe het kan dat de vertrekregeling voor belastingambtenaren zo royaal is opengesteld dat veel te veel mensen erop in konden tekenen en de fiscus bovendien zichzelf een naheffing moest opleggen. Dat alles zou buiten medeweten van Wiebes om zijn gebeurd.

Omtzigt wil daarom alsnog bepaalde verslagen inzien van de hoogste ambtenaren van de fiscus, die de staatssecretaris zegt niet naar de Tweede Kamer willen sturen. „Bizar”, noemt de CDA’er dat.

Andere partijen hopen vooral van Wiebes te horen hoe hij nu alsnog de organisatie van de fiscus op de rails krijgt. „Hij moet mij gerust kunnen stellen dat de continuïteit van de Belastingdienst in goede handen is bij hem”, zegt PVV-Kamerlid Van Dijck. Als dat hem lukt, hoeft Wiebes niet te vrezen dat hij zijn VVD-collega Van der Steur achterna gaat, zo valt ook bij de andere partijen te horen.

„Liever zie ik dat de vacatures bij de fiscus weer worden ingevuld”, verwoordt SP-Kamerlid de algemene teneur. „De uitkomst van het debat hangt dus echt van hemzelf af.”