Veiligheid Schelde-Rijnkanaal in geding

Tot voor kort was er voor alle noodsituaties op het Schelde-Rijnkanaal reddingboot de Hellegat van het bedrijf BST uit Dinteloord. De verantwoordelijkheid wordt tegenwoordig echter gedeeld. VVD-raadslid uit Bergen op Zoom Rian Govers geeft aan dat voor een brand nog bij BST wordt aangeklopt, maar dat voor drenkelingen nu de brandweer in Tholen wordt ingeseind. ,,En daar maken we ons zorgen over, want wie voelt zich verantwoordelijk voor wat? Wie bel je wanneer? Daar mag gewoon geen enkele discussie over zijn.’’

Daarbij mag de boot van de brandweer Tholen vanaf windkracht 6, temperaturen vanaf twee onder nul of mist niet uitvaren.