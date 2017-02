Militair juridisch vogelvrij

Ook kan het vertrouwen van militairen in hun geweldsinstructie op losse schroeven komen te staan, zegt strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops.

De rechter vonniste gisteren streng voor de Nederlandse Staat: de gewelddadige beëindiging van de Molukse treinkaping in Drenthe (1977) moet nader onderzocht worden. Dat is onvoldoende gebeurd en volgens de rechtbank Den Haag is de Staat sinds 1954 wel verplicht om geweldgebruik waarbij doden vallen goed uit te pluizen.

De landsadvocaat stelt dat uitgebreid uitzoekwerk na gewelddadige politie-acties tot de jaren negentig helemaal niet gebruikelijk was, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Dat kan betekenen dat nabestaanden van Nederlands gewapend optreden in bijvoorbeeld Nieuw-Guinea, Suriname of de Antillen een troef in handen hebben om hun gelijk te halen en schadevergoedingen te eisen.

