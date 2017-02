premium

Videotheek Sittard voor tweede keer in drie weken overvallen

1 uur geleden

SITTARD - De videotheek aan de Henric van Veldekestraat in Sittard is donderdagavond overvallen. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie is een zoektocht gestart naar de mogelijke dader of daders.