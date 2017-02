Liquidatiegolf in Nederland

De laatste drie jaar waren er zeker 60 liquidaties in ons land. Dat is opvallend veel. Gemiddeld worden er zo’n acht per jaar gepleegd. De stijging is des te opmerkelijker omdat het totale aantal moorden in Nederland met zo’n dertig procent is afgenomen sinds grofweg 2002.

De stijging van het aantal afrekeningen illustreert hoe de georganiseerde misdaad in Nederland groeit. Ook de explosieve groei van de smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven is zo’n indicator.

Woensdagavond werd in een uitgebrande bestelauto in de bossen bij Tilburg waarschijnlijk de 44-jarige drugsverdachte Leon V. gevonden. De garagehouder uit Moergestel moest zich gisterochtend in de rechtbank van Den Bosch verantwoorden in een omvangrijke drugszaak, maar kwam niet opdagen.

