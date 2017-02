VVD-minister overtuigt PvdA niet

Het lukte de VVD-politica donderdag niet coalitiepartner PvdA te overtuigen. Ze heeft daardoor geen meerderheid in de Tweede Kamer. De PvdA vond de toezeggingen die Schippers deed niet voldoende. „Onze zorgen zijn niet beantwoord”, aldus Kamerlid Lea Bouwmeester. Volgens haar is het niet goed als verwarde personen gedwongen worden opgesloten: „Het schaadt heel erg.”

De sociaaldemocraten bleven achter het voorstel van de SP staan om het observatieplan uit een nieuwe wet voor geestelijke gezondheidszorg te schrappen. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is een opsluiting niet in het belang van de patiënt of diens familie: „Je haalt niet zomaar iemand van de straat om hem drie dagen te bekijken.”