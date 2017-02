Alternatief voor Cito-toets

Ongeveer 40 procent van de leerlingen maakt een alternatieve toets. Een jaar eerder was dit nog 20 procent. Uit een rondgang van het dagblad langs de verschillende toetsaanbieders blijkt dat er steeds meer alternatieve toetsen worden gebruikt.

Dit jaar maakt een op de vier leerlingen uit groep acht de IEP Eindtoets, 10 procent maakt de Route 8. Ongeveer vijf procent van de basisschoolleerlingen maakt een toets van andere aanbieders zoals CESAN, DIA of AMN. De resterende 60 procent maakt de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Stichting Cito.

Het toetsaanbod is verruimd sinds de eindtoets in de laatste groep van het basisonderwijs in 2015 verplicht werd gesteld.