’Rabobank medeverantwoordelijk voor drugsdoden’

Mexicaanse drugskartels maken in de VS jaarlijks naar schatting acht miljard dollar winst met de straathandel in marihuana, cocaïne, heroïne en andere drugs. Dat geld moet ergens naar toe, zegt Sluiter.

Wat verwijt u de Rabobank precies?

„De bank heeft in de periode van 2010 tot en met 2015 geld witgewassen van Mexicaanse drugskartels. Het gaat onder meer om cash dat straatdealers hebben verdiend met de verkoop van Mexicaanse drugs aan Amerikaanse gebruikers. Dat geld is gestort bij een vestiging van de Rabobank in de grensstad Calexico in het uiterste zuiden van de VS. De bank heeft het daarna rondgepompt naar allerlei andere rekeningen zodat de herkomst van het geld uiteindelijk niet meer is te achterhalen. Daarmee heeft de bank organisaties gesteund die op grote schaal verantwoordelijk zijn voor moord, foltering en verdwijningen.”

Advocaat Göran Sluiter. Foto: Hollandse Hoogte

Het is een zaak die speelt in de VS. Waarom spreekt u de Nederlandse directie hierop aan?

„Het bankfiliaal, waarvan bekend was dat er opvallend veel cash werd gestort, maakte deel uit van de Rabobank Noord-Amerika. Dat is een volle dochter van de Rabobank Groep, Dat betekent dat de Nederlandse directie de volledige zeggenschap heeft over de activiteiten in de VS. De Rabobank zegt maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De bank kan zich er daarom niet achter verschuilen dat dit allemaal ver weg en buiten het zicht is gebeurd.”

Wat verlangt u van het Openbaar Ministerie?

„We willen dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de rol van de Rabobank Groep en en naar de feitelijk leidinggevenden. De bank moet in het openbaar verantwoordelijkheid afleggen. Maar al te vaak weten financiële instellingen dat te ontlopen met een schikking. Dat willen we voorkomen.”

Het is „een zaak uit het verleden”, zegt de Rabobank. De bank heeft het filiaal in Calexico bovendien zélf in 2015 gesloten.

„Ja, omdat het er niet pluis was. En ’een zaak uit het verleden’? Dat betekent toch niet dat je dan niet meer voor een strafrechter hoeft te verschijnen? Ik verdedig ook verdachten van misdrijven. Die kunnen een strafzaak toch ook niet ontlopen met de mededeling dat het ’een zaak uit het verleden’ betreft? Dat zou wat moois worden!”

De Amerikanen doen ook onderzoek naar deze zaak. Maar volgens de Rabobank niet naar witwassen, maar ze willen weten of de interne controle van de bank wel op orde was.

„Dat is een woordspelletje. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Dat Amerikaanse onderzoek maakt het voor het Nederlandse OM wel makkelijker. Dat kan de resultaten van de Amerikanen eenvoudig opvragen.”

Mexicaanse drugskartels zijn meedogenloos. Misschien waren die lokale bankiers wel gedwongen om mee te werken.

„Dat zou heel goed kunnen. Als dat zo is, moeten zij niet worden vervolgd. Maar de Rabobank Groep had zich wel de vraag moeten stellen of ze actief willen zijn in een regio die wordt gedomineerd door gewelddadige drugskartels.”

HSBC

Het niet voor het eerst dat een grote bank in verband is gebracht met drugskartels. In 2012 bekende de Britse bank HSBC 880 miljoen euro te hebben witgewassen voor drugsorganisaties, vertelt Sluiter. De Britten kochten strafvervolging af door een kleine twee miljard dollar te betalen aan de Amerikaanse autoriteiten.

In Mexico eiste de aanhoudende oorlog tussen drugskartels ondertussen al meer dan 150.000 slachtoffers.