Dode Tilburg vermoedelijk Leon V.

De garagehouder en vader van twee kinderen had zich donderdagochtend in Den Bosch moeten verantwoorden in een omvangrijke drugszaak, maar kwam niet opdagen. Dit terwijl V. en zijn advocaat Geoffrey Woodrow de zaak ’uitvoerig’ doorspraken. Ze spraken af dat V. tijdens de zitting over zijn eigen rol bij een op zijn terrein gevonden drugslab verklaren. Over het aandeel van andere verdachten zou hij niet hebben verklaard, zei Woodrow eerder al.

Al sinds woensdag is taal noch teken van hem vernomen. Diezelfde avond brandde op een bospad net buiten Tilburg een bestelauto uit met daarin een stoffelijk overschot. De plek van de brand ligt enkele kilometers van het huis van V.

Forensisch experts verrichten vrijdagmiddag sectie op het lichaam. Aan de hand daarvan hoopt de politie de identiteit van het slachtoffer definitief te kunnen vaststellen. „We houden nog een slag om de arm wat betreft zijn identiteit, maar we sluiten onze ogen natuurlijk niet voor de informatie die bekend is”, aldus een zegsman van de politie.

Dertig rechercheurs

Een team van meer dan dertig rechercheurs heeft inmiddels wel de herkomst van de uitgebrande bestelauto achterhaald. Deze informatie houdt de politie echter voor zich. Tijdens de brand was het voertuig niet voorzien van kentekens. Mogelijk is de wagen gestolen.

De politie roept mensen die meer weten over de vermissing en mogelijke dood van V. op zich te melden.Ook personen die tijdens de autobrand in de buurt waren, spreekt de politie graag, stelt een woordvoerder.

Leon V. is een bekende in Moergestel. Met zijn autogarage sponsorde hij diverse verenigingen. Op 4 april 2016 werd tijdens een van de omvangrijkste drugsoperaties in het zuiden van Nederland ooit een drugslaboratorium bij hem aangetroffen. Samen met drie anderen, onder wie de voorman van de Tilburgse afdeling van motorclub No Surrender, zou hij zich gisteren voor betrokkenheid bij het lab moeten verantwoorden.

De rechtbank besloot donderdag de behandeling van die zaak uit te stellen nadat drugsverdachte Leon V. niet op kwamen dagen. Direct al werd een verband gelegd met de autobrand waarbij de avond ervoor een lijk werd gevonden.

