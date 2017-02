’Papa auw’: zwaar mishandelde peuter (3) Landgraaf had sporen van drugs in bloed

Tijdens de rechtszaak komen gruwelijke details voorbij, meldt 1Limburg. Zo blijkt de peuter vorig jaar februari zo zwaar te zijn mishandeld dat hij een schedelbasisfractuur had opgelopen. Een operatie van vier uur was nodig om het leven van de peuter te redden.

’Edwin gooide met peuter’

Verdachte Edwin W. ontkent dat hij de peuter iets heeft aangedaan. Volgens het OM heeft de man de man geschopt en geslagen met onder meer een hard voorwerp. Ook zou hij met de peuter hebben gegooid.

De peuter zelf kan niet worden verhoord. Wel zou hij ’papa auw’ hebben gezegd toen zijn moeder hem zwaargewond aantrof op zijn slaapkamer.

’Het lijkt wel een sprookjesbos’

Er waren ook geruchten dat er een wietplantage in het huis in Landgraaf was en dat Edwin W. wiet zou verhandelen. Dat ontkent de verdachte. „Het lijkt wel een sprookjesbos.”

Wel zijn er sporen van cannabis in het bloed en de urine van de peuter aangetroffen. Uit een aantal verklaringen blijkt dat er stevig werd geblowd in de woning en dat het er een puinhoop was.

Undercoveragent ingezet

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in deze zaak. Er is een uitgebreide reconstructie gemaakt en ook werd er een undercoveragent ingezet die een band opbouwde met de moeder van de peuter. Tegen de agent zei de vrouw dat ze Edwin W. niet vertrouwde, dat hij haar bedreigde en ze dacht hij haar zoontje had mishandeld.