premium

Tweeling (15) verdacht van verkrachting al eerder in fout

57 min geleden

De Rotterdamse 15-jarige tweeling die ervan verdacht worden in november met een zestienjarige vriend een vrouw in Schiedam te hebben verkracht, is al eerder wegens zedenmisdrijven met de politie in aanraking geweest. Dat vernam het AD van bronnen rond het onderzoek.