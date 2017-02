Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Tieners aangereden door vrachtwagen Eindhoven

40 min geleden

EINDHOVEN - Een vrachtwagen heeft vrijdagmiddag een jongen en een meisje geschept op de Brussellaan in Eindhoven. De jongen raakte hierbij gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.