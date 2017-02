Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ravage op A18 bij Doetinchem na ongeluk: twee gewonden

Gisteren, 19:16

Doetinchem - Op de A18 van Varsseveld naar Doetinchem was het vrijdagavond een ravage door een groot ongeluk. Hierbij zijn twee gewonden gevallen. Het ongeluk had een fikse file tot gevolg. Tot ongeveer 22.00 uur was de weg afgesloten.