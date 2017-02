Arib duldt geen uitstel verkiezingsuitslag

De Kiesraad waarschuwt dat de uitslag niet binnen de verwachte vijf dagen na de stembusgang kan worden vastgesteld, omdat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft besloten dat alle stemmen handmatig moeten worden opgeteld. Hij hoopt zo alle mogelijkheden voor een eventuele softwarehack vanuit Rusland tegen te gaan.

„Ik begrijp het besluit van de minister wel”, zegt Arib. „De zorgvuldigheid staat voorop. Maar de Tweede Kamer moet ook de installatie van nieuwe parlementariërs zorgvuldig voorbereiden.”

Iedereen opnieuw bekeken

Zo moeten straks alle 150 gekozen volksvertegenwoordigers door de ballotage, via de zogeheten Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Die stelt vast of ze de Nederlandse nationaliteit hebben, of ze 18 jaar of ouder zijn en of er geen kandidaten zijn die functies bekleden die onverenigbaar zijn met het ambt van Tweede Kamerlid. Iedere parlementariër moet opnieuw bekeken worden, ook de mensen die nu al over een blauwe zetel beschikken in ’s lands bekendste vergaderzaal.

Voordat met dat onderzoek kan worden begonnen, moet de Kiesraad eerst de uitslag officieel hebben vastgesteld, zegt Arib. Ze wijst erop dat bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de nieuwe Tweede Kamer op 23 maart geïnstalleerd moet worden. „De Kiesraad moet gewoon aan de slag en alles op alles zetten om de uitslag op tijd vast te stellen.”

’Bekijken het beste proces’

Minister Plasterk laat weten dat hij nog niet kan zeggen wat de gevolgen zijn als de officiële uitslag later komt. Of Kamerleden dan wellicht toch later geïnstalleerd moeten worden, is ook onduidelijk. „Dat zijn we nog aan het uitzoeken”, zegt zijn woordvoerder. De minister wil zo snel mogelijk met betrokken partijen uitzoeken hoe het tellen van de stemmen moet gebeuren en wat voor gevolgen dat zal hebben. „We gaan bekijken wat het beste proces is”, aldus de zegsman.

Aan het Binnenhof is men sinds kort in de ban van de cyberdreiging uit het buitenland. Het kabinet gaf gisteren andermaal aan dat het erg bezorgd is over hacks. De AIVD openbaarde namelijk dat in het afgelopen halfjaar honderden pogingen zijn gedaan vanuit Rusland, China en Iran om digitaal in te breken. Rusland zou het daarbij gemunt hebben op ultrageheime overheidsdocumenten.