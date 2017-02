’OM creëert valse hoop bij verkeersslachtoffers’

Dat zegt raadsheer Ybo Buruma in een interview met De Telegraaf. Volgens Buruma vervolgt het OM in 76% van de gevallen verdachten voor roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld, in de wetenschap dat slechts 12% van de verdachten daar daadwerkelijk voor wordt veroordeeld. „Je dwingt de rechter dan om daarvoor vrij te spreken en vergroot het onbegrip bij het publiek.”

Volgens Buruma ligt het niet aan de rechters dat verdachten zelden worden veroordeeld voor roekeloosheid na het veroorzaken van een verkeersongeluk. Rechters hebben geen keus, zegt hij, omdat de wetgever te veel details heeft willen regelen in de Wegenverkeerswet. Daardoor wordt de speelruimte voor rechters om maatwerk te leveren beperkt. Buruma is het daarom oneens met onderzoekers van de Universiteit Tilburg, die stelden dat de Hoge Raad te terughoudend is met straffen.