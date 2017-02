Indiase film Sexy Durga wint Tiger Award

De film wordt omschreven als „onheilspellende roadmovie” over twee geliefden op de vlucht. Volgens de maker gaat Sexy Durga over enerzijds de verering van vrouwen als moeders en dochters, terwijl ze anderzijds geregeld slachtoffer zijn van wreedheid en uitbuiting.

Filmmaker Niles Atallah van de film Rey won de speciale juryprijs van 10.000 euro voor een buitengewone artistieke prestatie. Moonlight van regisseur Barry Jenkins ging ervandoor met de publieksprijs. Jenkins was vanaf de opening van IFFR al de torenhoge favoriet voor de publieksprijs. Bij aanvang van het festival was net bekend dat hij voor Moonlight maar liefst acht Oscarnominaties in de wacht heeft gesleept.

Het IFFR, dat zijn 46e editie beleeft, begon op 25 januari en wordt zondag afgesloten met de Volkskrantdag, waarbij vijf films achter elkaar worden vertoond in het Nieuwe Luxor Theater. In totaal zijn er tijdens het festival vierhonderd films te zien.

Vorig jaar telde de organisatie 305.000 bezoeken en kwamen er zo’n 2500 professionals uit de filmbranche naar de Maasstad.