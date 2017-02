De oorzaak is volgens de politie nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde bij Gelsenkirchen, in de richting van Dortmund. De weg was na het ongeluk uren dicht.

FW-GE: Eine Tote und ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der A42 in Gelsenkirchen - https://t.co/YykOttQxX9 pic.twitter.com/ut3VkD25U7— Top Highwaynews (@Top_Highwaynews) 3 februari 2017