premium

Zoektocht naar verdwenen Nederlander

1 uur geleden

VILLA DE LEYVA - Reddingswerkers zoeken in de bergen circa 100 kilometer ten noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogota al sinds donderdag naar een 62-jarige Nederlander. De man belde in donderdagavond dat hij was verdwaald en een wond aan zijn been had.