Toen agenten op de IJsselkade arriveerden stoof de groep uiteen. De Vechtersbazen gooiden diverse honkbalknuppels weg. De politie hield na een korte achtervolging in de buurt een zestienjarig meisje uit Dieren aan. Ze had een vuurwapen of iets wat daar op leek bij zich en een mes en werd meegenomen naar het bureau.

Of iemand gewond is geraakt bij de vechtpartij en wat de aanleiding was van het gevecht, is de politie niet bekend.