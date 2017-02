Strafzaak uitgesteld door dood verdachte

Beiden moesten zich donderdagochtend verantwoorden vanwege een omvangrijke drugszaak in de rechtbank van Den Bosch, maar kwamen niet opdagen. Jan V. bleek gedwongen te zijn opgenomen in een psychische kliniek. Van Viellevoye hoorden zowel zijn familie als strafpleiter Geoffrey Woodrow niets. Woensdagavond brandde in het buitengebied van Tilburg een auto af met daarin het stoffelijk overschot Viellevoye, zo bleek vrijdagmiddag uit sectie op het lichaam.

De drugszaak waarin de mannen terechtstaan draait om een mdma-laboratorium dat op 4 april vorig jaar werd ontdekt in de autogarage van Viellevoye in Moergestel. Op het terrein van Jan V. in het Belgische Oud-Turnhout vond de politie chemicaliën bestemd voor de productie van harddrugs. Later werd ook de beruchte leider van No Surrender-chapter in Tilburg Corin D. (37) aangehouden. Justitie denkt dat hij het voortouw nam bij dit lab.

Bij een tussentijdse zitting in deze zaak bleek dat Jan V. een boekje open heeft gedaan over zijn medeverdachten. Ook liet hij weten ernstig te zijn bedreigd. „Het zou mij niets verbazen als de spanningen rondom het proces en de bedreiging Jan teveel geworden zijn; dat hij is opgenomen door de crisisdienst zegt genoeg. Hij is emotioneel, bang en onzeker. Hij is in een wereld terechtgekomen waar hij niet thuishoort.”

Of V. beveiligd moet worden, laat Mooren in het midden. „Een verdachte in deze zaak is op een bizarre wijze om het leven gekomen. De ernstige bedreiging aan het adres van mijn cliënt moet in ieder geval nog serieuzer worden genomen”, aldus Mooren.

Sectie op het lichaam dat woensdagavond in de bestelauto werd aangetroffen, wees uit dat het om Viellevoye gaat. Meerdere bronnen melden dat het voertuig van hemzelf is. Strafpleiter Geoffrey Woodrow van het slachtoffer: „Zijn partner en kinderen hielden hoop dat hij nog leefde, misschien tegen beter weten in. Ze zijn kapot van dit nieuws.”

Het politie-onderzoek richt zich nu op wat er exact is gebeurd, wie er achter de dood van Viellevoye zit en wat het motief is. Advocaat Bert de Rooij van No Surrender-baas Corin D. en Frank W., ook verdachte in deze zaak, zegt daarover: „Deze absurde gebeurtenis schept een bodem voor speculaties. Het loopt bij de wilde spinnen af dat door sommigen wordt gesuggereerd dat Corin er iets mee te maken heeft. Toen ik mijn cliënten donderdag vertelde dat Leon misschien het slachtoffer was van een liquidatie, reageerden zij zeer ontdaan. Allebei zijn ze kennissen van hem.”

Het drugslab in de autogarage van Viellevoye werd vorig jaar tijdens een van de grootste drugsacties in Nederland ooit ontdekt. De meer dan 120 invallen en vijftig arrestaties vloeiden voort uit het twee jaar observeren van een loods in Best, waar het bedrijf Party King gevestigd was. Volgens Justitie was er sprake van een drugsmarktplaats.

De rechtbank besloot donderdag de rechtszaak over het drugslab in Moergestel op te schorten tot juni.