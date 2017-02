Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Viertal vast na roekeloze vlucht Tilburg

43 min geleden

TILBURG - De politie heeft na een „wilde en roekeloze rit” door Tilburg vier twintigers opgepakt. Terwijl ze vrijdagmiddag door de politie op de hielen werden gezeten, scheurden ze in een Audi RS3 over drukke kruispunten door rood licht en over fiets- en voetpaden. Meerdere mensen moesten opzij springen om een aanrijding te voorkomen, aldus de politie zaterdag.