Vastgoedmagnaat Gijs de Jager moet cel in

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de vastgoedmagnaat vrijdag tot een celstraf 135 dagen. De eis van de officier van justitie was drie maanden, zo meldt Het Parool.

Rochdale

De Jager probeerde te verdoezelen waarom hij negentigduizend dollar had overgemaakt, via een van zijn Amerikaanse bedrijven, aan de voor fraude veroordeelde vrouw Alberdine V. Zij is de vrouw van De Jagers goede vriend en Rochdale-bestuurder Hubert Möllenkamp.

Möllenkamp, bestuurder van woningcorporatie Rochdale, liet zich door zakenpartners fêteren in ruil voor opdrachten van Rochdale. Veel van het geld kwam via de bankrekeningen van zijn vrouw Alberdine V.

Brieven

Tegenover de Fiod deed De Jager voorkomen alsof niet hij, maar twee Amerikaanse zakenpartners de negentigduizend dollar aan V. overmaakten. De Jager probeerde dit te bewijzen met twee brieven van de Amerikaanse zakenpartners, waarin zij schreven dat zij het bedrag op de rekening van V. hadden gestort. Een van de Amerikanen gaf uiteindelijk tegenover de FBI toe niets met de betaling te maken te hebben. De brief had hij, zo veklaarde hij eerder, geschreven om zijn vriend De Jager uit de brand te helpen.

Vonnis

De rechtbank concludeerde dat De Jager de brief ook nog aanpaste voor hij hem aan de opsporingsdienst gaf. Het wordt De Jager zwaar aangerekend dat hij anderen inschakelde om zijn fouten te op te kanppen en dat hij daarbij bewijzen daarvoor probeerde weg te moffelen.

„Hij heeft twee anderen bewogen valse documenten te fabriceren, in plaats van schoon schip te maken. Daarmee heeft hij ook anderen in de problemen gebracht”, zo oordeelt de rechtbank.

De advocaat van De Jager bekijkt de mogelijkheden om eventueel in hoger beroep te gaan.