Vuurwapens meer prioriteit

VVD, PvdA, SP, PVV en CDA reageren daarmee op een stuk in De Telegraaf. Die berichtte zaterdag over kritiek uit Groot-Brittannië op de gebrekkige opsporing van vuurwapencriminaliteit. Doordat Nederland een doorvoerland is, hebben de Britten daar ook last van. Bovendien lopen geregeld gezamenlijke onderzoeken van de Britse en Nederlandse politie dood doordat in ons land vaak niet verder gezocht wordt na de vondst of inbeslagname van vuurwapens.

VVD, PvdA en CDA willen dat minister Blok (Veiligheid en Justitie) zich komende dinsdag bij het vragenuur in de Tweede Kamer komt verantwoorden voor de matige aanpak van vuurwapencriminaliteit.

Volgens de SP kan de politie niet ’doorrechercheren’ bij de vondst van vuurwapens door gebrek aan capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie. De PVV bepleit net als de VVD strengere straffen voor bezit en handel; in vuurwapens.

VVD-Kamerlid Van Toorenburg is ronduit kwaad. „Dit kabinet heeft, met de VVD, alles laten liggen op Veiligheid en Justitie. Nu dit weer. We zijn dus behalve een doorvoerhaven voor harddrugs ook de internationale wapenhandelaar. De speciale aandacht ervoor is verslapt. Dit is de prijs.”