Waarschuwing voor collectes met pinautomaat

Volgens de politie komen ze aan de deur bij met name oudere mensen. Er wordt gezegd dat er alleen met de pin kan worden gedoneerd omdat men liever niet meer met geld over straat loopt. Als iemand dan pint worden door de automaat de gegevens van de pinpas gekopieerd en hebben de 'collectanten' ook direct de pincode. Daarna wordt er geprobeerd zo snel mogelijk te pinnen bij een pinautomaat in de buurt.

Sommige goede doelen testen wel al met mobiele pinautomaten, maar de politie waarschuwt dat mensen hier nu nog extra alert op moeten zijn.