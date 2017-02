Asbestdaken raadsel voor veel gemeenten

Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman .

Sanering

Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld. De hoge kosten voor sanering – die kunnen oplopen tot 20.000 euro per dak - moeten huiseigenaren grotendeels zelf ophoesten. Het bestaande subsidiepotje van 75 miljoen is daarvoor volstrekt onvoldoende. Volgens Hegeman is er minimaal 1.2 miljard euro nodig, maar staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weigert vooralsnog het bedrag te verhogen.

Voor de sanering van asbestdaken zijn speciale beschermende maatregelen nodig, maar de hoge kosten werken in de hand dat burgers het zelf gaan doen, met mogelijke gezondheidsrisico’s en illegale dumping als gevolg.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat het ondoenlijk is voor gemeenten om een compleet te hebben van de lokale asbestsituatie. De VNG vraagt zich bovendien af hoe reëel de saneringsverplichting per 2024 is.