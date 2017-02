premium

Tweede dode na verkeersongeval Someren

1 uur geleden

SOMEREN - Een 31-jarige man uit Lierop die vrijdag zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in het Brabantse Someren, is zaterdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie gemeld. Eerder overleed ook al een tweede inzittende, een even oude plaatsgenoot.