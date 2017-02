Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cigdem Yuksel wint Zilveren Camera 2016

28 min geleden

HILVERSUM - Fotografe Cigdem Yuksel heeft de Zilveren Camera 2016 gewonnen, de prijs voor de beste journalistieke foto van het jaar. Dat werd zaterdag bekendgemaakt in Hilversum. Yuksel wint de prijs voor de serie Syrian child labour, over Syrische vluchtelingenkinderen die in Turkse fabrieken lange werkdagen draaien om goedkope producten te maken voor de Europese consument.