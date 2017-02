Man crasht na achtervolging door politie

Hij raakte echter de macht over het stuur kwijt, raakte een woning en tolde verder over de weg. Daarbij vlogen diverse auto-onderdelen de straat op. Ook het motorblok kwam verderop in de struiken terecht. De bestuurder kon daarna toch nog uit zijn gecrashte auto komen en probeerde te voet te vluchten, maar dat lukte niet. De man, die onder invloed was van alcohol, werd met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.