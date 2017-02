Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Weinig veranderingen in peiling

25 min geleden

Amsterdam - Ook deze week zijn de verschuivingen beperkt in de peiling van Maurice de Hond. Het verschil tussen de nummer twee (VVD) en drie (GroenLinks) is nog maar zes zetels. Dat is kleiner dan het verschil tussen de nummers één en twee. De PVV staat nog steeds negen zetels voor op de VVD.