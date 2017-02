’Meisjes met mes aangehouden na worsteling’

Volgens een getuige hadden zij al in de trein ruzie met de conducteur. „Toen zij uitstapten wilden de twee medewerkers van Veiligheid en Service hen aanhouden. Er ontstond een pittig gevecht, waarbij flink werd geslagen en geschopt. Uiteindelijk zijn de twee meisjes overmeesterd.”

NS bevestigt het zoveelste incident in het ov. De spoorbonden roepen al jaren om hardere maatregelen en strengere straffen. „Er is niet echt met het mes gestoken. We hebben de twee amokmaaksters na de worsteling in de boeien geslagen en overgedragen aan de politie. We doen aangifte”, aldus de NS-woordvoerder.

De twee beveiligers zijn volgens hem lichtgewond geraakt met onder andere schaafwonden. „Zij willen vandaag weer aan het werkt. Dit soort voorvallen is helaas nooit uit te sluiten.”

Volgens de getuige die niet met naam op telegraaf.nl wil, is het belachelijk dat de spoorbeveiligers alleen handboeien hebben. „Ze waren absoluut in gevaar door het agressieve gedrag van dat tweetal. Het had met dat mes veel slechter kunnen aflopen.”