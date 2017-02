Mogelijk treffen links en rechts in Utrecht

Dat heeft een Pegida-woordvoerder via twitter laten weten. De gemeente Utrecht heeft echter alleen toestemming gegeven om van 15.00 tot 17.00 op het Moreelsepark te betogen, pal naast het Centraal Station.

Utrecht Bekent Kleur verzamelt zich dan een kilometer verderop, op het Janskerkhof. Waar deze organisatie zich onder protest aan de aangewezen locatie houdt, liet Pegida Nederland al eerder weten niet van zins te zijn op het veldje naast het station te blijven.

Onduidelijk is waar de extreem-linkse antifascisten zich zullen ophouden. In het najaar van 2015 kwam het tot rellen in de binnenstad, toen antifa’s naar de Pegidademonstratie op het Neude oprukten. Het plein werd urenlang van alle kanten belegerd. Politie en ME moesten massaal in actie komen om de partijen te uit elkaar te houden.