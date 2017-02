Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Omstanders houden fietsendief aan

30 min geleden

IJzendijke - Een 39-jarige Roemeen die in het Zeeuwse IJzendijke met een aantal kornuiten bezig was fietsen te stelen, is door omstanders aangehouden en aan de politie overgedragen.