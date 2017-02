Het vuur brak uit in een appartement op de eerste verdieping en verspreidde zich naar twee andere appartementen. In totaal moesten acht mensen hun woning aan de Ruys de Beerenbrouckweg snel uit, terwijl de vlammen uit het pand sloegen. Hulpverleners wisten ook diverse dieren te redden uit het complex.

Foto: Roel Dijkstra

De gemeente Dordrecht kijkt of vervangende woonruimte nodig is voor de bewoners van de getroffen woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.