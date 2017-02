premium

Demonstraties Utrecht verlopen zeer rustig

22 min geleden

UTRECHT - De twee demonstraties in Utrecht zijn zondagmiddag uiterst rustig verlopen. Dat meldt de politie. Zowel Utrecht bekent kleur als Pegida gingen de straat op. Edwin Wagensveld, voorman van deze anti-islambeweging, is wel aangehouden omdat hij met media sprak op het Janskerkhof, terwijl hij daar niet mocht komen. ,,Dat mag niet, we hebben hem daarom even meegenomen'', aldus de politie.