De KLM-vlucht naar Amsterdam, waar zij op zouden zitten, is geannuleerd wegens mist. ,,Er is een hoop onzekerheid of we op tijd in Nederland aankomen. We moeten maandag weer werken", aldus een woordvoerder van de groep zondagavond.

KLM bevestigt het onfortuinlijke probleem, maar geeft aan dat alle passagiers zijn overgeboekt op andere vluchten, waaronder Lufthansa. Er moet wel worden overgestapt op andere luchthavens, zoals Frankfurt en Zürich.

,,We moesten onze bagage weer opnieuw tegen betaling inchecken. KLM was niet meer bereikbaar", aldus een van de gestrande chirurgen. De artsen hebben evenwel goede hoop dat ze vannacht toch nog op Schiphol arriveren, zodat ze hun patiënten vandaag niet hoeven teleurstellen.