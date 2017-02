Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Explosief in huis Den Bosch

52 min geleden

DEN BOSCH - In een woning in Den Bosch is zondagavond een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) neemt het ontplofbare voorwerp mee naar een veilige plek om het daar te vernietigen, liet de politie weten. Vier naastgelegen woningen zijn uit voorzorg ontruimd.