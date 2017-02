Kliniek vol messen

„Je krijgt gewoon een scherp mes van het personeel voor het koken. Alles is hier gewoon binnen te regelen, ook drugs.” Op recente foto’s uit de keuken van De Kijvelanden, waar ook patiënten mogen komen, zijn inderdaad messen te zien.

Vrijdag stak een 44-jarige patiënt met een schaar in op een 25-jarige medewerker, die nog maar een week in de kliniek werkte. De man overleed gisteren aan zijn verwondingen.

Woordvoerder Patricia Stroo van De Kijvelanden bevestigt dat patiënten in de keuken toegang hebben tot scherpe voorwerpen. „We hebben ook een afdeling voor houtbewerking waar een bord met zagen en beitels hangt. We proberen een dagelijks leven na te bootsen, dus dat soort middelen is aanwezig.”