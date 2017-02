premium

KLM verder uitgekleed

1 uur geleden Yteke de Jong

Amsterdam - Air France-KLM wil de Nederlandse tak van de laatste zeggenschap beroven. De Fransen willen cruciale bedrijfsonderdelen overhevelen naar Parijs. Vooral het feit dat KLM niets meer te zeggen heeft over de succesvolle allianties met de Chinese partners is de nekslag, zeggen bronnen binnen de KLM-directie. De ondernemingsraad (or) heeft inmiddels een brandbrief naar de holding in Frankrijk gestuurd, waarin ze eist dat een nieuw centralisatieplan onmiddellijk wordt stopgezet.