Bierdrinker wordt steeds nuchterder

De laatste jaren groeit de consumptie van alcoholvrij bier spectaculair. In 2014 steeg het met 35%, in 2015 met 27% en vorig jaar met 18%.

In 2016 verkochten de Nederlandse brouwers ruim 394.000 hectoliter o,o% bier (ruim 13 miljoen flesjes), blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers, de koepel van de grootste brouwers.

Directeur Cees-Jan Adema van de Nederlandse bierbrouwers denkt dat er nog lang geen einde is gekomen aan de bloei van het biertje zonder alcohol. „Kijk naar Spanje, daar is al 10% van de bierconsumptie alcoholvrij. Die kant gaan wij ook op. Ook Heineken komt binnenkort met een 0,0% biertje.”

De reden voor de buitengewone stijging is, volgens Adema, dat het past in de huidige tijdgeest waar mensen bewuster met alcohol omgaan.

„Sinds 2000 is de alcoholconsumptie met 17% gedaald. Brouwers spelen in op die trend. Er is veel in bier geïnvesteerd, waardoor de 0,0% biertjes veel lekkerder zijn geworden. Ook worden ze door de supermarkten en kroegen omarmd, waardoor ze veel makkelijker verkrijgbaar zijn.”

Naast het alcoholvrije bier worden er ook steeds meer de speciaal bieren (plus 12,6%) in ons land verkocht, waarbij het het opvalt dat vooral de regionale bieren het goed doen. Biermixen dalen iets (min 2,4%).

Opmerkelijk is dat de opmars van speciaal en alcoholvrij bier de overheersende positie van pils niet aantast. Vorig jaar werd er net zo vaak een pilsje gepakt als in het jaar ervoor. Ruim 84% van de totale bierconsumptie is een pilsener.

De Nederlandse biermarkt bloeit en wordt steeds belangrijker voor de economie. Vorig jaar werd in ons land 24,6 miljoen hectoliter bier geproduceerd.

Daarvan verdwijnt steeds meer naar het buitenland. De export steeg met 2,4% naar 14,5 miljoen hectoliter. Nederland is na Mexico de grootste bierexporteur ter wereld.

„Wij hebben inmiddels meer dan 400 bierbrouwerijen die heel creatief met bier omgaan. België staat bekend om zijn speciaal bieren, maar bij onze zuiderburen zitten ze vaak vast aan eeuwenoude tradities. Bij ons kan veel meer geëxperimenteerd worden. We krijgen daarom tegenwoordig vaak Belgen op bezoek die met bewondering naar onze brouwers kijken”, aldus Adema.