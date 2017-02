Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Meerderheid wil zorgstelsel in handen overheid

34 min geleden

AMSTERDAM - Nederlanders hebben weinig vertrouwen meer in het zorgstelsel dat elf jaar geleden is ingevoerd. De meerderheid, 57 procent, vindt dat de overheid de zorg weer moet gaan regelen, in plaats van de verzekeraars.