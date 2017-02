Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Kilometerslang spoor hennepafval langs bosweg

29 min geleden

BERGEN OP ZOOM - Henneptelers hebben in Bergen op Zoom een kilometerslang spoor met afval achtergelaten langs twee wegen in het buitengebied. De daders hebben het afval uit hun hennepkwekerij waarschijnlijk al rijdend gedumpt langs de Molenzichtweg en Balsedreef in de Brabantse plaats.