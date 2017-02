Forensisch expert Eikelenboom ’geen charlatan’

Het college vindt de uitlatingen „krenkend, onzakelijk en bewust op de persoon gericht.” Daarnaast kan het woord charlatan niet alleen betekenen ’zich deskundiger voordoen dan hij is’, maar ook uitgelegd worden als kwakzalver, beunhaas en oplichter.

Eikelenboom had Loonen voor de tuchtrechter gesleept om zijn uitspraken. Ze eiste rectificatie. De twee worden door rechters vaak ingeschakeld als deskundige in moordzaken waarbij het gebruik van antidepressiva een rol heeft gespeeld. Loonen gelooft dat verdachten in diverse zaken te zwaar zijn gestraft op basis van het oordeel van Eikelenboom.

Het conflict tussen de beide deskundigen escaleerde vorig jaar rond de behandeling van de strafzaak tegen een man uit Reek die zijn vrouw doodde en hun zoontje ernstig verwondde nadat hij was gestopt met zijn medicijnen.

Een berisping wordt altijd aangetekend in het BIG-register, waarin erkende gezondheidswerkers officieel zijn opgenomen. Ook wordt het gepubliceerd in de regionale krant.